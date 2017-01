Nicoleta Luciu, mod ieftin de a-şi menţine silueta

Nicoleta Luciu, mod ieftin de a-și menține silueta

09 August 2013

Nicoleta Luciu este dependentă de sport. Vedeta de la Acasă Tv nu poate să se abțină de la exerciții fizice nici măcar atunci când nu este în București. Mamă a patru copii, soția lui Zsolt Csergo are o siluetă de invidiat, pe care și-o menține cu un stil de viață sănătos și multă mișcare. Exercițiul ei preferat este să urce și să coboare zeci de trepte.Nicoleta Luciu era o prezență obișnuită în Parcul Carol, loc căruia îi duce dorul acum. Seară de seară, vedeta și prietenele ei urcau sute de trepte pentru a-și tonifia musculatura abdomenului și a fesierilor.Cum pe perioada de vară, Nicoleta Luciu și-a mutat reședința la Miercurea Ciuc, cei mai mulți ar fi tentați să creadă că ea a pus punct și acestor exerciții.Până și în casa din Miercurea Ciuc, prezentatoarea emisiunii Bingo România a găsit o scară și s-a apucat de treabă.„Vin la București, doar când am concerte și emisiune. În timpul săptămânii, sunt la Miercurea Ciuc. E atât de bine aici, nu e cald deloc, nici măcar nu transpir. Așa că m-am apucat de sport. De patru ori pe săptămână urc o scară care are 15 trepte. Fac lucrul ăsta de 50-60 de ori, adică urc și cobor vreo 900-1000 de trepte.În parcul Carol, urcam 100 de trepte de câte 25-30 de ori. Aceste exerciții tonifică foarte bine musculatura.”, a povestit Nicoleta Luciu.Eforturile vedetei au și un scop bine definit. Visul Nicoletei este să aibă un abdomen cât mai plat și plin de mușchi, iar posteriorul ei să semene cât mai mult cu al unei brazilience, scrie click.ro.