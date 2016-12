Nicoleta Luciu îşi pune silicoane?

Nicoleta Luciu își pune silicoane?

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La nici două luni și jumătate de la naștere, Nicoleta Luciu se află într-o stare fizică excelentă și se pregătește, mâine, să revină pe podiumul de prezentare, la Ploiești, într-un show pregătit de stilistul Adrian Pescariu. Vedeta are însă o mică problemă: nu e pe deplin mulțu-mită de sânii ei.Nicoleta Luciu, vedeta cu cele mai multe apariții în Playboy din România, a fost multă vreme considerată femeia cu cei mai frumoși sâni din țara noastră. Cele două sarcini pe care le are la activ, una din ele cu tripleți, au lăsat însă urme pe corpul divei, care se gândește, din ce în ce mai des, la un implant mamar.Pentru sâni, Nicoleta încearcă un tratament asemănător cu cel pe care l-a urmat în urmă cu patru ani, după ce l-a adus pe lume pe Zsolt jr: electrostimulare, exerciții fizice și înot. Dacă acestea nu vor da roade, Luciu ia în calcul o intervenție chirurgicală de ridicare a sânilor.Va încasa un cec de 2.500 de euroChiar și așa, Nicoleta Luciu e într-o formă fizică excepțională. A slăbit foarte mult și vrea să-și țină promisiunea făcută în octombrie, imediat după ce a născut: că luna aceasta va reveni pe podiumul de prezentare. Evenimentul se va produce mâine seară, în cel mai mare club din Ploiești, în cadrul unui show pregătit de stilistul Adrian Pescariu."Mă simt onorat să o am pe Nicoleta în show-ul meu, mai ales că e prima ei ieșire publică, după naștere. Nicoleta arată foarte bine, e în formă maximă, lucru de care vă puteți convinge și singuri, dacă veniți la Ploiești. Alături de ea, pe podium vor urca și cele mai sexy vedete ale revistelor pentru bărbați, așa că e un eveniment ce nu trebuie ratat", a declarat Adrian Pescariu, pentru libertatea.ro. Pentru prima ei apariție pe podium, Luciu va încasa 2.500 de euro.După show-ul de vineri, frumoasa mămică va reveni la tariful ei, obținut pentru prezentările de modă, care se situează între 1.500 și 1.700 de euro.