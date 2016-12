Nicoleta Luciu face bani frumoşi în campania electorală

Nicoleta Luciu face bani frumoși în campania electorală

Ştire online publicată Luni, 21 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa Nicoleta Luciu este de o lună de zile soția miliardarului Zsolt Csergo, cu care are patru copii. Deși ar putea foarte bine să fie casnică pentru tot restul vieții, Nicoleta nu vrea să fie o femeie întreținută, așa că merge mai departe cu actoria și muzica. Și scoate bani frumoși, nu glumă!Nicoleta Luciu are mare grijă de corpul său, căci știe cât este de important aspectul fizic pentru ca o femeie să-și păstreze soțul lângă ea, dar și pentru a-și continua cariera muzicală.Vedeta impresariată de Radu Groza are mare priză la public, așa că nu duce lipsă de concerte.Mai ales acum, în plină campanie electorală, Nicoleta Luciu are și câte trei spectacole pe săptămână, care-i bagă în portofel 6.000 de euro.Bruneta și cele două dansatoare ale sale acceptă concerte în cluburi, cazinouri și în campania electorală, la un tarif de 2.000 de euro pentru 45 de minute de spectacol incendiar.Nicoleta nu se dă în lături de la dansuri erotice, lascive, care să încingă imaginația bărbaților, căci, din fericire, soțul său, Zsolt Csergo nu este gelos, așa că nu duce lipsă de oferte pentru concerte. (sursa www.click.ro)