Nicoleta Luciu, din nou însărcinată?

Ştire online publicată Joi, 12 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu a declarat ca vrea ca anul viitor sa aiba gemeni, iar aceasta declaratie a venit ca un soc pentru toata lumea. Insa, sansele ca Nicoleta sa fie deja insarcinata, sunt foarte mari, scrie realitatea.net.Mai in gluma, mai in serios, semnele ca Nicoleta Luciu ar fi din nou insarcinata, par cat se poate de reale. Primul semn al fi legat de greutatea vedetei, se pare ca in ultima perioada de timp aceasta s-a ingrasat in zona abdomenului.Pana si declaratiile pe care le-a facut Nicoleta pentru Cancan.ro intaresc ipoteaza ca ar fi insarcinata. "Vreau sa fie multi copii la masa de Craciun, de Revelion, de Pasti. Abia astept sa creasca si sa ii vad. Am atatea prietene care au ramas insarcinate si sunt atat de frumoase gravide incat ai perioade cand ai din nou sentimentul asta ca iti doresti foarte mult sa devii mama. Acum trec prin perioada asta. Absolut toate sunt gravide in jurul meu si radiaza", a declarat Nicoleta Luciu pentru Cancan.ro.