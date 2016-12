Nicoleta Luciu, dietă cu leşin: "Am chemat Salvarea de trei ori. Mi-e şi jenă, dar ce să fac, mi-e rău"

Nicoleta Luciu, dietă cu leșin: "Am chemat Salvarea de trei ori. Mi-e și jenă, dar ce să fac, mi-e rău"

Nicoleta Luciu s-a îngrășat 12 kilograme din cauza unui tratament pentru acnee. Vedeta își dorește să dea jos cât mai repede posibil kilogramele acumulate, de aceea a recurs la măsuri extreme. Bruneta face practic greva foamei, iar leșinurile sunt la ordinea zilei."In decurs de o saptamana am chemat Salvarea de trei ori. Ultima oara mi s-a intamplat cand eram la filmari la "Camera comorilor", emisiunea prezentata de Varciu la Kanal D. Mi-e si jena, dar ce sa fac, mi-e rau! Simt cum mi se racesc brusc mainile, imi vine sa cad din picioare si incep sa respir alert. Ca masura de siguranta am inceput sa plec de acasa doar insotita de o persoana apropiata si sa am grija sa nu fiu singura niciodata, sa fiu mereu inconjurata de oameni. O sa treaca si asta. Mai am de dat jos 4 kilograme, nu a murit nimeni de la dieta. Fie ea si una severa", a declarat Nicoleta Luciu pentru WOWbiz.ro.