Nicoleta Luciu despre Bianca Drăguşanu: „Au fost seri în care a plâns“

Nicoleta Luciu despre Bianca Drăgușanu: „Au fost seri în care a plâns“

Ştire online publicată Vineri, 31 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu și-a luat în serios rolul de nașă și, prin intermediul ziarului Libertatea, îi dă câteva sfaturi utile Biancăi Drăgușanu, care se află în febra pregătirilor de nuntă cu Victor Slav. Nicoleta o îndeamnă pe fina ei să ierte infidelitățile în cuplu și să se pună pe făcut copii, de preferat imediat după ce își oficializează relația cu iubitul ei.În prezent, Bianca este în al nouălea cer deoarece, peste câteva luni, va îmbrăca rochia albă de mireasă. Însă, nașa ei de cununie, Nicoleta Luciu, încearcă să o trezească la realitate, astfel că îi vinde câteva ponturi din experiența ei de femeie măritată și cu patru copii: „Este foarte important ca Bianca să învețe din experiența mea, ca să nu facă aceleași greșeli. În viață nu este totul roz. Eu am sfătuit-o pe Bianca să facă un copil cât mai repede după nuntă, pentru că, după, îi va fi foarte greu”.Nicoleta a povestit că atât ea, cât și soțul ei, Zsolt Csergo, sunt foarte încântați că vor fi nași: „Propunerea de a fi nașa lor a venit în urma prieteniei pe care am legat-o cu Bianca la repetițiile pentru emisiunea «Dansez pentru tine». O s-o ajut să-i organizez nunta, căci ne înțelegem foarte bine. Zsolt a fost fericit să fim nași, sunt primii noștri fini”.Nicoleta Luciu, viitoarea nașă a Biancăi Drăgușanu, a dezvăluit că fina ei trece prin momente grele, care o împiedică să doarmă. „Bianca deja nu mai doarme, se consumă mult, au fost seri în care a plâns. I-am spus că este o zi foarte frumoasă și importantă din viața ei și dacă se consumă, nu o să iasă frumos. La nunta mea, eu am fost relaxată”, a declarat vedeta, pentru „Poveștiri adevărate”.Mai mult, mama spirituală a Biancăi promite că se va implica atunci când finii vor întâmpina probleme în cuplu: „Îi voi da sfaturi lui Victor, pentru că îl cunosc de foarte mulți ani, așa că îmi voi face datoria de nașă atunci când sunt divergențe între cei doi”.Referitor la cadoul de nuntă, Luciu s-a gândit să îi invite pe viitorii însurăței în Croația, acolo unde ea și soțul ei dețin o casă de vacanță, dar și un iaht scump. Cei patru, nași și fini, se întâlnesc în ultima vreme tot mai des pentru a se pune de acord în privința listei de invitați, dar și a locației unde va avea lor petrecerea de nuntă, la care sunt așteptate în jur de 300 de persoane.