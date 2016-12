Nicole Scherzinger are un nou iubit

Ştire online publicată Vineri, 28 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cantareata Nicole Scherzinger a anuntat ca se desparte de Lewis Hamilton acum cinci zile si se pare ca se recupereaza destul de repede... in bratele lui Drake.Frumoasa solista a fost surprinsa in compania rapperului de numai 25 de ani, Drake.Nicole a fost vazuta plecand de la un restaurant cu specific italian sigura, urmata la scurt timp de Drake.Cantareata de 33 de ani a iesit apoi in oras cu prietenele sale.Fosta solista a Pussycat Dolls a purtat o tinuta extrem de eleganta pe care si-a prezentat-o prima data la show-ul X-Factor.Nicole a luat cina cu Drake, insa gurile rele spun ca s-ar intalni si cu gazda X-Factor din SUA, Steve Jones.O sursa a declarat pentru Daily Mirror ca: "Nicole este foarte suparata si a varsat foarte multe lacrimi, Steve a fost un umar pe care a plans, dar si un gentleman. S-au apropiat foarte mult si s-au intalnit si in afara studiourilor. El o asculta si o face sa rada. In mod cert exista o chimie aici."