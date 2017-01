Nicole Richie a devenit pilot de avion

Joi, 25 Februarie 2010

Starleta americană Nicole Richie, devenită vedetă de reality show, mamă și creator de modă, a bifat încă o realizare pe lista proiectelor sale, devenind pilot de avion, informează revista People în ediția electronică. Nicole Richie a vorbit pe blogul ei despre experiența pilotării unui avion privat, cu ocazia unui zbor în Canada, pentru a-și promova brandurile Winter Kate și House of Harlow 1960. „Joia trecută, am zburat la Montreal... și când spun am zburat, chiar am zburat”, a scris Nicole Richie pe blogul său. „Partenerii mei de afaceri, Rick și Brian, m-au lăsat să pilotez din nou, în calitate de copilot, avionul lor”, a spus aceasta. Cu această ocazie, starleta americană a postat pe site-ul ei și câteva fotografii care o arată în cabina avionului, în timp ce pilotează. „A fost atât de distractiv! Sper că toți cei din avion au simțit la fel”, a adăugat Richie.