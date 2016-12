Nicole Kidman, Indiana Jones la feminin

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nicole Kidman va întruchipa versiunea feminină a lui Indiana Jones într-un nou blockbuster hollywoodian, „The Eight Wonders”, ea urmând să fie și unul dintre producătorii filmului. Scenaristul filmului este Simon Kinberg, care a mai scris scenariile pentru „Mr. and Mrs. Smith/ Domnul și Doamna Smith” și „X-Men: The Last Stand / X-Men: Ultima Înfruntare”. Filmul „va fi pentru «Raiders of the Lost Ark/ Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute» ceea ce filmele «Bourne» sunt pentru seria «James Bond»”, susțin realizatorii acestuia. Ca și în cazul filmelor cu Indiana Jones, producția are în centru o descoperire arheologică care generează o adevărată cursă în jurul lumii. Kidman, în vârstă de 41 de ani, câștigătoare a unui Oscar pentru rolul ei din drama „The Hours/ Orele” (2002), nu este cea mai bună alegere pentru o eroină de acțiune. Ea a fost recent desemnată cea mai puțin profitabilă actriță de la Hollywood, într-un top realizat de revista Forbes, care a stabilit că filmele în care joacă vedeta aduc cele mai mici returnări ale investițiilor studiourilor cinematografice. Actrița, care a dat recent naștere unei fiice, Sunday Rose, va apărea în curând în producția „Australia” a regizorului Baz Luhrman. Puține femei au generat venituri importante în box office și anume Angelina Jolie în rolul Larei Croft în „Tomb Raider” și Sigourney Weaver în seria „Aliens”.