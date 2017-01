Nicole Kidman - ambasadorul femeilor… brutalizate

Ştire online publicată Vineri, 23 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița australiană a făcut senzație, miercuri, în Congresul american, unde a susținut un discurs prin care a vrut să tragă un semnal de alarmă privind violențele comise asupra femeilor din lumea întreagă. „Violențele comise asupra femeilor și fetelor reprezintă, probabil, una dintre cele mai răspândite violări ale drepturilor omului din lume. Ele nu țin cont nici de granițe, nici de rasă, nici de clasă”, a declarat Nicole Kidman, ambasadoare a bunăvoinței pe lângă United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), în fața unei comisii a Camerei reprezentanților din Statele Unite. „Sunt departe de a fi o expertă, dar am încredere în oamenii pe care i-am întâlnit pentru a susține această cauză”, a continuat actrița australiană. Evocând violurile sistematic comise în timpul conflictelor etnice, căsătoriile forțate la o vârstă foarte fragedă și violența conjugală, Nicole Kidman a pledat pentru ca femeile „să fie susținute”, printr-o abordare globală și corespunzător finanțată, prin care să se recunoască faptul că drepturile femeilor fac parte din categoria drepturilor omului. Întrebată de un reprezentant al Congresului american dacă este conștientă de faptul că Hollywood-ul este uneori acuzat că legitimează violența asupra femeilor, actrița australiană a declarat: „Este posibil, însă Hollywood-ul contribuie și la găsirea unor soluții”. În cursul acestei reuniuni, reprezentanții asociațiilor umanitare au denunțat, cu ajutorul cifrelor, violențele comise asupra femeilor. O femeie din trei, pe plan mondial, este agresată fizic sau violată de-a lungul vieții. Peste jumătate din totalul agresiunilor sexuale pe plan mondial au loc asupra fetelor cu vârsta sub 15 ani. În Statele Unite, 89.000 de violuri au fost raportate în 2008.