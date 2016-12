"Nicole a început să se gândească la sinucidere..."

Nicole Kidman, în vârstă de 46 de ani, suferă foarte tare din cauza faptului că regizorii nu o mai caută, la fel cum se întâmpla în perioada ei de început la Hollywood. Mai mult, moartea celei mai bune prietene, L'Wren Scott, iubita lui Mick Jagger, și faptul că are probleme în căsnicie nu o ajută deloc pe actriță să treacă peste această criză.Presa de peste Ocean, care citează surse din anturajul vedetei, scrie că Nicole este tot mai deprimată și că se gândește din ce în ce mai des să-și ia zilele."Nicole a ajuns la capătul puterilor. Nu doar cariera ei e vraiște, ci și viața sentimentală. Mariajul de șapte ani cu Keith Urban mai are un pic și își da obștescul sfârșit. În vreme ce cariera ei este în pericol, Keith petrece câteva zile pe săptămâna în Statele Unite, unde paritcipă ca jurat la American Idol. Deși se întoarce cât de repede poate, acasă, în Australia, nu o face pe Nicole să se simtă mai bine. Are senzația că e o mamă singură. În ultima vreme, lucrurile s-au înrăutățit atât de tare că Nicole a început să se gândească la sinucidere", a declarat sursa, citată de libertatea.ro,