Nicolae Mitea plânge la TV după Andreea Tonciu

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nicolae Mitea a vărsat valuri de lacrimi din cauza Andreei Tonciu. Bruneta l-a părăsit și și-a făcut un nou iubit, pe Andrei Neacșu, un practicant de kick-boxing.Andreea Tonciu apare pe Facebook în brațele noului său iubit, în timp ce Nicolae Mitea apare la tv și își plânge durerea: „Mi-am dorit de la Andreea o familie de viitor și am vrut să fie nevasta mea, am vrut un copil de la ea. Dacă nu-mi doream, nu mai stăteam patru ani alături de ea, nu mai puneam atâta suflet. Intervenise în ultima perioadă monotonia asta pe care majoritatea din cupluri o au. Asta e din cauză că eu nu am jucat în ultimul an, nu am avut o echipă stabilă”, a spus Mitea.Fotbalistul a recunoscut că a înșelat-o pe Andreea, dar spune că regretă enorm această greșeală și că nu ar fi acceptat ca și iubita lui să facă același lucru: „Eu i-am spus un singur lucru: accept orice de la tine, accept orice să faci, dar să ai grijă să nu te duci cu un alt bărbat. Dacă te duci cu un alt bărbat, eu nu mai pot ierta pentru nimic în lume așa ceva. De ce mi-a fost frică nu am scăpat. Poate nu am fost eu bărbatul ales pentru ea. Poate Dumnezeu a vrut ca noi să nu fim împreună. M-a durut foarte tare pentru că ea când a plecat în ultima zi de la mine, nu ne-am certat, nu ne-am luat la bătaie ca în alte dăți”.Andreea Tonciu nu a recunoscut că are o relație, însă a ales să explice pe Facebook cele întâmplate:„Vă datorez o explicație. Relația dintre mine și Niky s-a răcit de foarte mult timp și el știe lucrul ăsta! Să ies cu cineva este singurul lucru pe care pot să îl fac să fiu sigură că nu o să mă mai întorc la el! Niky este un băiat minunat pe care l-am iubit enorm, dar vine un moment în viață când întoarcem pagina și e timpul să mergem mai departe! El are dreptul să își găsească pe cineva, poate mai bun decât mine și să își refacă viața! Îi mulțumesc pentru toate clipele frumoase și toată iubirea pe care mi-a oferit-o cât timp a fost lângă mine dar nu avea rost să ne mai mințim singuri în privința unei iubiri de mult pierdute! Vă mulțumesc pentru înțelegere!!”.