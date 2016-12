Nico recunoaşte că apelează la injecţii cu botox

Nico recunoaște că apelează la injecții cu botox

Ştire online publicată Marţi, 13 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu pentru revista Tango, Nico a dezvăluit secretul frumuseții ei.Când vine vorba de operațiile estetice pe care și le fac, multe dintre vedete nu recunosc că trec pe la cabinetul medicului estetician. Însă cu acest lucru nu se rușinează toată lumea!Atunci când își face vreo modificare corporală, cântăreața Nico este de părere că nu are de ce să nu recunoască!Artista a mărturisit pentru revista Tango că a apelat la botox și a dorit să-și pună și implanturi mamare.„Da, mi-am făcut injecții cu botox și nu mi-e jenă să spun, am riduri de expresie și am început să-mi fac la 40 de ani, deci de doi ani încoace. Am vrut la un moment dat să-mi pun silicoane, dar nu mi-am pus și nici n-o să-mi pun, pentru că am văzut atâtea probleme, încât deja mi-e teamă pentru cele care le au”, a declarat Nico.