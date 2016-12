Nico recunoaşte: „Am operaţii estetice“

Nico recunoaște: „Am operații estetice“

Ştire online publicată Marţi, 26 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Nico arată foarte bine, lucru confirmat de mulți colegi de breaslă. Vedeta are însă puterea să confirme că a făcut operații estetice și nu îi e rușine să recunoască. „Am apelat la operațiile estetice și apelez atunci când este necesar”, a explicat cântăreața, citată de libertatea.ro.La cei 42 de ani ai săi, Nico arată impecabil și se îmbracă după ultima modă. „Nu am o anumită direcție pe care o urmez atunci când îmi aleg vestimentația. Prefer rochiile care îmi vin bine, indiferent dacă sunt lungi, vaporoase, gogoșar. În general, dacă e să spun ce îmi place... îmi plac foarte mult costumele! Alexandru Ciucu mi-a făcut un costum pe care îl am de anul trecut și pe care îl ador! Îmi stă atât de bine în orice fel de pantaloni și sacou! E ceea ce mă reprezintă pe mine: costumele și pălăriile! Așa o știe toata lumea pe Nico fiindcă așa am apărut în anul 2002 cu piesa ‚„Cine e cu noi”, alături de BUG Mafia”, a spus cântăreața pentru agentiadepresamondena.com.Referitor la intervențiile chirurgicale, artista a spus: „Am apelat la operațiile estetice și apelez atunci când este necesar. Am început de la 41 de ani, iar acum am 42. Mi-am făcut mici intervenții. Un Botox în zona frunții, etc. Dar atât! Anumite doamne și domnișoare care apar la televizor nu știu dacă se văd așa cum le văd eu sau cum le văd multe alte femei. Sunt efectiv ca niște păpuși gonfla-bile! Se vede oribil! Ideea e să intervii acolo unde este necesar, în limita bunului simț”.Vedeta a completat: „La 30 de ani nu ai riduri și nu trebuie să-ți întinzi pielea! Poți începe de la 40 în sus, deși sunt o grămadă de persoane care încă arată bine la 40 de ani. Eu nu sunt de părere să-ți faci aceste operații prea devreme. Eu una nu am făcut”.