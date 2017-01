Nick Nolte, tătic la 66 de ani

Ştire online publicată Vineri, 12 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Niciodată nu este prea târziu să faci copii. Nu o spune vreo mămică trecută bine de prima tinerețe, ci un tătic celebru, de 66 de ani. Nick Nolte a devenit de curând tatăl unei frumoase fetițe, de care este foarte mândru. Nolte mai are un copil, un băiat de 21 de ani, dintr-o căsnicie anterioară. Ziarele nu au pierdut ocazia să îl critice puțin pe actor, spunând că nu este un exemplu prea bun. În 2003, a fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor. Nolte a declarat apoi că a reușit să pună capăt abu-zului de stupefiante.