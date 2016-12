Nick, ex-N&D: „Femeia ţine relaţia. Eu am avut momente de rătăcire”

Nick, ex-N&D: „Femeia ține relația. Eu am avut momente de rătăcire”

Sâmbătă, 02 Martie 2013.

Nick, fostul component al trupei N&D, și-a cunoscut soția pe când era un băiat de cartier. Acesta s-a îndrăgostit pe loc, i-a cerut prietenia și i-a promis că, la un moment dat, o să se însoare cu ea. Acest lucru s-a și întâmplat în anul 2008. Artistul recunoaște că relația lor a mers datorită Cătălinei, pentru că este genul de femeie tolerantă.„Dacă femeia nu gândește, se duce orice relație. Bine, și bărbatul trebuie să înțeleagă anumite momente ale partenerei, dar femeia ține relația. Am avut momente de rătăcire de-a lungul timpului, important a fost că mi-am dat seama de ceea ce am acasă. M-a luat «febra» de câteva ori, dar... mi-am revenit! Cătălina a fost foarte geloasă la început. După con-certe, fetele veneau și mă întrebau la ce etaj urcăm. Ea se făcea galbenă-verde! Dar familia e familie și ce se întâmplă pe lângă sunt adiționale”, a mărturisit artistul, pentru „Ring”.Nick și Cătălina s-au căsătorit în 2008 și au împreună o fetiță.