Ştire online publicată Marţi, 28 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anamaria Mocanu s-a despărțit cu scandal de fostul ei iubit, Dan Kirică, care a bătut-o și a umilit-o în repetate rânduri. De câteva luni, ea nu a mai avut nicio relație, preferând să-și acorde timp pentru a uita de cel pe care l-a iubit nebunește. Acum, roșcata pare pregătită pentru un nou început. Cel puțin asta susține pe pagina ei de Facebook, unde mărturisește că nu mai crede în bărbați perfecți și relații ca-n povești."Relația perfectă NU există... dar When i love, i love... Niciodată nu am crezut în existența relației perfecte, motivele pentru care oamenii rămân împreună ani întregi nu țin nicidecum de perfecțiune... Nu cred că există cupluri care să plutească pe un norișor dintr-al noulea cer 24/7... Pe de altă parte trebuie să recunosc că relațiile în care am fost implicată m-au facut fericită mai mult sau mai puțin... Nu am simțit nevoia să fug de lânga el și nici să gust din ceva nou... Acasă lânga el nu e un loc, ci sentimentul pe care îl ai lângă un om... Dar asta nu înseamnă că am avut relații perfecte... Si totuși cred că pt o relație cât mai aproape de perfecțiune este nevoie de multa iubire... respect și de doi oameni care să își dorească să facă lucrurile să functioneze... IUBITUL meu mereu a fost inainte de toate cel mai bun prieten al meu... sinceritatea e primordiala... nu i-am ascuns niciodată ce am simtit... Indiferent că este vorba de căsnicie, o relație de 10 ani, câteva săptămâni, că vă vedeți o dată pe săptămână sau că petreceți fiecare minut unul lângă celălalt doar VOI sunteți cei care puteti face o relație sa functioneze!", scrie click.ro.