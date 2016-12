Nevasta lui Cabral i-a “suflat” emisiunea Juliei Jianu

Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012

Ramasa "pe bara" dupa ce nu a mai primit niciun rol de telenovela, Andreea Ibacka nu si-a dorit sa fie tipul de femeie casnica. Ajutata de sotul ei, Cabral, care a vorbit cu producatorii, se pare ca Andreea ii va lua locul Juliei Jianu pe platoul emisiunii "Asculta-ti muzica de acasa", desi initial se stabilise ca show-ul va fi scos din grila.Mizand pe faptul ca sotia sa s-a descurcat bine in perioada in care au prezentat impreuna emisiunea "In al 9-lea cer", Cabral a avut grija sa faca "lobby" printre producatorii de la Pro TV International pentru a o baga pe Andreea in noua grila de programe. Surse apropiate cuplului sustin ca este o posibilitate foarte mare ca blonda sa ii ia locul Juliei Jianu la "Asculta-ti muzica de acasa". Interesant este faptul ca, inainte sa-i fie incheiat contractul cu Pro-ul, Julia a fost instiintata ca emisiunea nu se mai face din lipsa de fonduri.