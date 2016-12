Nemulţumită de aspectul fizic, Bianca Drăguşanu se operează din nou

Nemulțumită de aspectul fizic, Bianca Drăgușanu se operează din nou

Ştire online publicată Marţi, 29 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a dezvăluit pentru Libertatea că intenționează să-și scoată toate alunițele apărute în ultima vreme pe corp:„Am câteva alunițe care nu-mi plac și intenționez să le corectez în perioada următoare. În rest, mă pot declara mulțumită de felul în care m-a înzestrat Mama Natură“, a precizat roșcata.La aproape două săptămâni de la operație la picioare pe care a suferit-o într-o clinică din Ungaria, Bianca Drăgușanu s-a declarat mulțumită de intervenția chirurgicală suferită și privește cu speranță spre viitor:„Sunt bine, în fiecare zi mai bine și cred că o să se vindece 90%. Eu sunt un om puternic și am alături de mine oameni care mă susțin și care mă iubesc. Nu a fost o intervenție atât de grea încât să dramatizez totul. În schimb, stresul dinaintea operației, cât și după operație, a fost foarte mare. Îți faci foarte multe griji, mai ales că în cazul meu în care era o problemă veche, de mai mult de 15 ani și am fost doar stresată și îngrijorată că n-am găsit rezolvare în atâta timp, iar acum că am găsit rezolvare, nu am știut cum să o percep”, a declarat acum câteva zile soția lui Victor Slav pentru Poveștiri Adevărate de la Acasă Tv, scrie libertatea.ro.Nu se teme de moarteBianca Drăgușanu a publicat în toiul nopții, pe pagina personală de Facebook, o serie de cuvinte care le-au dat bătăi de cap admiratorilor ei virtuali.Soția lui Victor Slav a vrut să știe cum ar reacționa admiratorii ei dacă ar afla că în câteva minute va avea loc cutremurul distrugător despre care se tot vorbește că ar urma să aibă loc în România.„Să zicem că o așa zisă mama omida blondă te sună noaptea la 00.23 și îți spune că ea știe din surse sigure, gen NASA, ONU etc. că în aproximativ 30 minute vine cutremurul cel discutat, cel mare. Bun, ce faci în cazul ăsta? Câte va-riante ai? Care e primul lucru pe care îl faci?? Eu una cred că nu poți fugi de ceva de care oricum nu scapi (moartea). Voi ce ați face?”, a scris Bianca pe Facebook.