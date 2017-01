Nelu Curcă din "La bloc" s-a călugărit: "M-am întors la Dumnezeu dintr-un păcat foarte greu"

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Mihai Coadă a devenit cunoscut după zecile de episoade în care a apărut în serialul "La bloc". Pe atunci îl interpreta pe Nelu Curcă, iar în prezent rolul vieții lui este acela de călugăr.Mihai Coadă a acordat un interviu pentru revista "Lumea credinței" în care fostul actor a povestit cum a trăit el acea perioadă a serialului de succes. În plus, și-a adus aminte și cum a ținut să se călugărească în urmă cu mai mulți ani."În 1997 vroiam să îmi las meseria. Dar nici chemare categorică spre călugărie nu aveam. Aveam așa, o iubire față de viața monahală, dar nu eram hotărât. Într-un pelerinaj la Sâmbăta de Sus, mi-am zis: "Vreau să îl cunosc pe părintele Teofil!". Am căutat chilia părintelui, am bătut la ușă și părintele m-a primit. Când i-am luat mâna și i-am sărutat-o, el a zis: "Ce mâini fine ai! Ce ești?" "Actor." "Unde?" "La Ploiesti." "La Toma Caragiu, acolo?" "Da, părinte." "Și ce s-a întâmplat?" "Părinte, vreau să-mi las meseria..." "Da’ de ce?" "Păi... joc și comedii..." "Ce comedii? O scrisoare pierduta?" Zic: "Și mai deocheate!" "Mda... Dar conștiința ta ce-ți spune?" "S-o las!" "Atunci las-o!" "Un singur lucru mă oprește. Eu joc cam în toate spectacolele și am roluri principale. Dacă aș pleca brusc din teatru, aș paraliza activitatea teatrului. Parcă nu aș face asta colegilor." "Atunci singura soluție este să mai refuzi din roluri. Să nu mai joci orice". I-am mulțumit pentru cuvânt și am plecat. Peste puțin timp am fost pe la Densuș și l-am cunoscut pe părintele Daniil, ucenic al părintelui Arsenie Boca din burta mamei. Părintele Arsenie i-a spus mamei când era însărcinată: "Femeie, pe-asta să mi-l dai mie!" Este actualul episcop de Varset. Și el mi-a întărit acest cuvânt. Nu îi spusesem de discuția cu părintele Teofil, dar la plecare mi-a zis: "Domnu’ actor, de aici încolo să joci numai roluri pozitive!", a declarat Mihai Coadă.Actorul a mai precizat că: "Eu m-am întors la Dumnezeu dintr-un păcat foarte greu. În 1994 am făcut un păcat și am simțit că este un păcat greu. Mi-aduc aminte de un vis. Și cred că a fost de la Dumnezeu, pentru că în el apărea Crucea. Se făcea că a venit cineva lângă mine și m-a dus în Cosmos cu o viteză uriașă. Instantaneu m-am aflat în fața unei cruci luminoase, așezată cumva orizontal, dar departe. Percepeam distanța, spațiul până acolo. Și eu am întrebat pe cel care mă dusese: "Doamne, ce o fi dincolo?" Și în clipa aceea m-am trezit. Visul acesta, dintr-o dată, m-a cutremurat. Și Crucea, crucea aceea nu pot s-o uit...Asta s-a întâmplat după păcat. Ca să mă cutremure și să mă scoată din murdăria vieții în care eram, Dumnezeu mi-a dat acest vis și, prin Cruce, m-a trezit. Cred că asta a fost lecția pe care a găsit de cuviință Dumnezeu să mi-o dea, pentru că are câte o lecție pentru fiecare, ca să îl trezească".