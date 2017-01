Nelly Furtado, guest star la Festivalul B’Estfest

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața de origine canadiană va cânta la festivalul B’Estfest, care va avea loc la București, între 4 și 6 iulie, și la care vor mai avea concerte fosta componentă a trupei Moloko, Roisin Murphy, și formația britanică Kaiser Chiefs, anunță organizatorii. Furtado a avut succes internațional încă de la debut, cu albumul „Whoa, Nelly!”. Primul single de pe album, „I’m like a Bird”, i-a adus un Grammy în 2002. Melodia „Forca”, de pe cel de-al doilea album al său, „Folklore”, a fost imnul Campionatului European de Fotbal din 2004. Nelly Furtado a început colaborarea cu unul dintre cei mai apreciați producători ai momentului, Timbaland, pentru albumul „Loose”, care s-a vândut în peste 4 milioane de examplare. Artista a colaborat cu Justin Timberlake, în 2007, pentru melodia „Give It to Me”, care devine al treilea single numărul 1 în Statele Unite al lui Furtado. Tot în 2007, artista a câștigat premiul MTV pentru „Albumul Anului”. Kaiser Chiefs și Roisin Murphy Trupa Kaiser Chiefs, care s-a format în 2003 la Leeds, a fost botezată după o echipă de fotbal din Africa de Sud și îi are în componență pe Ricky Wilson (voce), Andrew “Whitey” White (chitară), Simon Rix (bas), Nick „Peanut” Baines (clape) și Nick Hodgson (baterie, voce). Primul lor album, „Employment”, cu piese inspirate din soundul new-wave și punk-rock al anilor ’70, a fost lansat în martie 2005. Trupa a ajuns pe locul 2 în UK Album Chart cu piese ca „Oh My God”, „Everyday I Love You Less and Less”, „Modern Way”. Cel de-al doilea album al trupei, „Yours Truly, Angry Mob”, lansat în 2007, a ajuns pe locul întâi în topurile din Marea Britanie. Kaiser Chiefs au fost invitați anii trecuți la festivaluri importante din Europa și SUA printre care Glastonbury, Werchter, Lowlands, Reading & Leeds, Rock Am Ring, Roskilde, Lollapalozza și Coachella. Vara aceasta trupa va cânta și la festivalurile Hurricane și Southside din Germania, T In The Park, Marea Britanie, sau Oxegen în Irlanda. Roisin Murphy, considerată una dintre cele mai nonconformiste artiste ale Irlandei, și-a început cariera muzicală în 1994, alături de Mark Brydon, cu care a lansat, un an mai târziu, primul album Moloko, „Do You Like My Tight Sweater?”. Sound-ul, cu influențe trip-hop, funk și electro, a impus rapid trupa pe scena dance underground. Cel de-al doilea album al trupei, lansat în 1998, „I Am Not A Doctor”, le aduce membrilor trupei succesul internațional cu single-ul „Sing It Back”. După turneul de promovare al celui de-al patrulea album al trupei Moloko, „Statues”, cei doi artiști pun capăt colaborării de aproape 10 ani, iar Murphy decide să continue pe cont propriu. Primul album solo, „Ruby Blue”, a fost lansat în iunie 2005. Piesa „Ruby Blue” a fost inclusă pe coloana sonoră a serialului „Anatomia lui Grey”. Cel de-al doilea album al artistei, „Overpowered”, a apărut la sfârșitul anului 2007. Roisin Murphy va mai participa, vara aceasta, și la festivalurile Werchter (Belgia), Benicassim (Spania), Rock Am Ring/Rock Im Park (Germania), Pinkpop (Olanda) și Sonar (Spania). Abonamentele pentru festivalul B’Estfest, au fost puse în vânzare pe 1 martie și costă 240 de lei. Abonamentele de trei zile sunt în număr limitat, doar 5.000, și costă 240 de lei și pot fi achiziționate online, pe www.myticket.ro sau din magazinele Diverta. B’Estfest se va desfășura în aer liber la complexul Romexpo.