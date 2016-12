Natalie Cole, spitalizată din cauza hepatitei C

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Natalie Cole, câștigătoare a opt premii Grammy, a fost internată într-un spital din New York după ce a făcut o criză de hepatită C, boală cu care a fost diagnosticată în urmă cu câteva luni, a anunțat purtătorul său de cuvânt. Cole, în vârstă de 58 de ani, și-a anulat toate concertele programate în octombrie, dar medicii s-au arătat optimiști în privința stării sănătății sale, a indicat purtătorul de cuvânt al cântăreței. Acesta a adăugat că Natalie va mai rămâne în spital câteva zile, după care va fi externată, urmând să se odihnească acasă la ea. Managerul lui Cole a refuzat să discute despre boala de care suferă artista. În iulie, agentul de presă al lui Natalie Cole a anunțat că aceasta a fost diagnosticată în urma unui control de rutină cu hepatită C, acesta fiind de părere că boala este o consecință a consumului de droguri din urmă cu 30 de ani: „Natalie a răspuns perfect la tratament. Acest lucru face ca șansele ei de vindecare să crească”, a declarat atunci unul dintre medicii care se ocupă de Cole. Artista suferă, însă, de ceea ce medicii numesc „efecte secundare semnificative”: oboseală, dureri de mușchi și deshidratare. Cole, fiica legendarului cântăreț Nat King Cole, a vorbit despre dependența ei de cocaină, heroină și alcool în autobiografia pe care a publicat-o în 2000, „Angel on My Shoulder”. Artista, al cărei tată a murit de cancer pulmonar când ea avea doar 15 ani, a reușit să scape de dependența de droguri cu ajutorul unui tratament de dezintoxicare, în 1980: „Am fost atât de norocoasă că am învățat atât de multe lucruri din experiențele mele din trecut. Am avut parte de dragostea și susținerea familiei și a prietenilor mei. Sunt hotărâtă să fac față acestei provocări cu optimism si convingere. Acesta este felul în care intenționez să mă ocup de această provocare”, a declarat Cole.