Natalia Mateuţ îşi caută maşină second hand

Natalia Mateuț își caută mașină second hand

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Hotărâtă să scape de bolidul ghinionist, Natalia Mateuț vrea să-și achiziționeze un Range Rover la mâna a doua. După ce și-a accidentat de două ori autoturismul marca Audi TT, manechinul se orientează acum către o altă marcă de mașină. Natalia a postat un anunț pe pagina personală de Facebook prin care își exprimă intenția de a achiziționa un Range Rover, o mașină de altfel foarte scumpă. Dar pentru că bugetul nu-i permite investiții prea mari, se va mulțumi să cumpere unul second hand. „Îmi caut un Range Rover (sport), second hand, diesel de preferință, an de fabricație cât mai recent cu posibilitatea unui avans și a preluării de leasing! Cine știe pe cineva și mă poate pune în contact scrieți-mi vă rog!“, a scris Natalia Mateuț pe pagina de Facebook.