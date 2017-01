Nasul lui Tonciu, marcă personală! Asigurare de 1.000.000 de euro

Ştire online publicată Marţi, 06 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Tonciu are planuri mari de viitor după plecarea de la postul Kanal D. Aceasta hotărâse să-și facă o intervenție chirurgicală la nas, dar se pare că a abandonat ideea. Mai mult, situația s-a schimbat radical.Acum, iubita lui Mitea vrea să preia modelul vedetelor inter-naționale și să-și asigure nasul, considerându-l o marcă personală.„Nu mă mai operez! Vreau să-mi asigur nasul pentru 1.000.000 de euro”, a fost ultima declarație a brunetei, citată de ziarul Ring, citează ligasexy.gsp.ro.În plin scandal cu JojoÎn urmă cu câteva zile, Jojo a refuzat să apară în cadrul emisiunii Serviți, vă rog alături de Andreea Tonciu. „O să murim! Deci nu se poate așa ceva! Eu nu vreau să apar cu ea în cadru”, a bombănit actrița, fără să explice ce are împotriva Andreei.La auzul acestor vorbe, iubita lui Mitea a luat foc și a dat o replică usturătoare, explicând că ea nu știe cine este această Jojo.„Dacă era o femeie de valoare nu făcea așa ceva. Am obosit să se ia de mine toate femeile astea, care n-au nicio valoare. Măcar dacă era vreo vedetă. Eu am apărut lângă oameni mai importanți decât ea. Nu știu cine este această Jojo, cu ce se ocupă de fapt și ce carieră are sau ce face ea pe această lume. Nici măcar Mihaela Rădulescu sau Andreea Marin n-ar putea să vorbească așa despre o altă persoană, pentru că ele au valoare. Probabil că se gândește că eu sunt mai prețioasă și asta înseamnă că este complexată, dacă face diferențe între oameni”, a declarat Andreea Tonciu, nervoasă, scrie showbiz.ro.