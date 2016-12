Naomi: “Mi-e ruşine că sunt româncă”

Naomi: “Mi-e rușine că sunt româncă”

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Intoarsa in tara dupa doi ani, Naomi a acceptat sa vorbeasca despre viata din bordelul din Germania.Dupa ce a devenit femeie, Naomi a decis sa isi castige existenta lucrand ca prostituata intr-un bordel din Germania. Despre aceasta experienta, transexualul a acceptat sa vorbeasca in platoul unei emisiuni de la Kanal D."Da, ma prostituez in Germania. Mi-e rusine ca sunt romanca. Sunt om singur. Sunt sensibila. Multe dintre fetele cu care lucrez in Germania, vin din Romania. Si ele vor sa vorbeasca cu mine. Sunt batute, multe nu au scoala, eu am plecat din tara fiindca nu mai aveam ce face", a spus Naomi.Transexualul nu a dorit sa dezvaluie suma pe care se vinde, insa a recunoscut ca ar un iubit si ca este dispusa sa renunte la prostitutie pentru a-si trai povestea de dragoste in liniste."Azi, am un iubit. Dupa 9 luni a reusit sa ma convinga. E roman, nu imi vine sa cred. Ii place la mine ca ascult muzica clasica, ma uit la reportaje. Acum cand ma intorc în Germania, o sa termin cu totul. Am gasit omul care mi-a promis ca-mi ofera tot ce vreau", a adaugat Naomi.