Naomi Campbell renunţă la cariera de manechin

Naomi Campbell renunță la cariera de manechin

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul top-model britanic a hotărât să își încheie cariera de manechin pentru a-și întemeia o familie, informează femalefirst.co.uk. Naomi Campbell, în vârstă de 38 de ani, care în prezent locuiește la Moscova, împreună cu iubitul ei, miliardarul rus Vladislav Doronin, a declarat că va mai urca pe podiumurile prezentărilor de modă doar cu ocazia spectacolelor de caritate. „Anul viitor se vor împlini 25 de ani de când fac această meserie. În ceea ce privește prezentările de modă, nu mă mai simt în stare să particip la orice show din oricare colț al lumii”, a explicat Naomi Campbell. „Sunt femeie și vreau să devin mamă într-o bună zi”, a adăugat celebrul top-model britanic. În prezent, Naomi Campbell locuiește cu iubitul ei la Moscova și, în ciuda faptului că este foarte fericită, a mărturisit că îi este dor de multe lucruri din Marea Britanie. „Mi-e dor de «Marks and Spencer», trebuie să recunosc asta. Nu-mi place ciocolata de aici la fel de mult (...), Marea Britanie are cea mai bună ciocolată”, a mărturisit celebrul top-model de culoare. Naomi Campbell și Vladislav Doronin, căruia i se spune „Donald Trump al Rusiei”, formează un cuplu încă de anul trecut. Presa internațională a scris că în august 2008, omul de afaceri din Rusia era atât de îndrăgostit de Naomi Campbell încât i-a cumpărat acesteia un apartament tip penthouse în Brazilia, în valoare de 18,5 milioane de dolari, doar pentru că celebrul manechin i-ar fi mărturisit la un moment dat că iubește Brazilia și că și-ar dori să se stabilească în această țară pentru totdeauna. Naomi Campbell este unul dintre cele mai cunoscute și mai bine plătite top modele din lume și a lucrat pentru mari creatori de modă precum Ralph Lauren, Versace și Dolce & Gabbana. S-a născut pe 22 mai 1970, la Londra. Este de origine jamaicană cu rădăcini chineze, bunica din partea tatălului purtând numele de familie Ming. Prima ei apariție publică a avut loc la vârsta de șapte ani, în video-clipul „Is This Love?” al lui Bob Marley. La 15 ani, când studia la Italia Conti Academy, a realizat un spot pentru marca de automobile Ford. La puțin timp după aceasta, s-a hotărât să își încerce norocul ca model, dând o probă la Elite Model Management. A fost primul manechin de culoare care a apărut pe coperta revistei Time Magazine și în edițiile franceze și britanice ale revistei Vogue.