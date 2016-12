N.O.H.A. concertează la Festivalul Peninsula din Târgu Mureş

N.O.H.A. concertează la Festivalul Peninsula din Târgu Mureș

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Noi confirmări pentru Festivalul Peninsula 2010, care se va desfășura la Târgu Mureș, între 26 și 29 august. Noise of Human Art va aduce piesa „Tu Cafe” la Terasa Kiss, în ultima zi a festivalului, iar Tunderground va încheia seria concertelor live de la Peninsula, cu un recital în Party Tent, informează organizatorii. Trupa, construită pe ritmuri de flamenco, breakbeat și drum and bass, N.O.H.A. va susține concertul de încheiere de la Terasa Kiss a Festivalului Peninsula, locul unde se vor ține spectacolele underground din cadrul festivalului. Noise of Human Art (N.O.H.A.) este compusă dintr-un clăpar din Koln, un saxofonist din Praga, un MC din New York și o solistă din Spania. Artiștii nu se vor afla pentru prima oară în România, clipul pentru cea mai cunoscută piesă a lor, „Tu Cafe”, fiind filmat lângă Timișoara. Noul album, „Respect the Meniu”, al cărui turneu de prezentare include concertul de la Peninsula, va fi prezentat live pe 29 august, la Terasa Kiss. Cea mai iubită trupă de petrecere din Transilvania, Tunderground, va încheia seria concertelor live de la Peninsula, cu un recital în Party Tent, care va începe duminică, după miezul nopții. Stilul formației este o combinație de liquid jazz, cu elemente de largă inspirație, fie că este vorba de folclor, riff-uri rock și beat-uri de house. Festivalul Peninsula, care se va desfășura între 26 și 29 august, la Târgu Mureș, va reuni la această ediție peste 70 de artiști care vor concerta la cele patru scene, printre ei numărându-se Korn, Tricky, Europe, Gorillaz Sound System, The Rasmus, Above & Beyond sau Fedde Le Grand. În ciuda majorării cu cinci procente a TVA-ului începând cu data de 1 iulie, prețul biletelor a rămas neschimbat. Un abonament valabil pe toată perioada evenimentului costă 199 de lei, iar un bilet de o zi, 80 de lei. Tichetele pot fi achiziționate în rețeaua Eventim și pe site-ul www.eventim.ro. La fața locului, un abonament costă 240 de lei, iar biletul de o zi, 100 de lei.