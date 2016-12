"N-am făcut nimic la hotel. Am şi dormit îmbrăcată"

"N-am făcut nimic la hotel. Am și dormit îmbrăcată"

Joi, 18 Septembrie 2014

Denisa Botcari, cea care a avut nenumărate aventuri cu persoane mai mult sau mai puțin publice de la noi, susține că nu s-a culcat cu Mihai Costea, așa cum spusese inițial. Aceasta a declarat că a ajuns în pat cu fotbalistul... doar pentru a dormi.Se pare că planurile lui Nilă nu au fost duse la bun sfârșit pentru acesta s-a îmbătat, iar Denisa Botcari a refuzat să facă sex cu el, în camera de hotel în care se aflau amândoi la miezul nopții."Cine crede bine, cine nu nu. N-am făcut nimic la hotel. Am și dormit îmbrăcată. S-a îmbătat prea tare, asta s-a întâmplat. De aceea nu am făcut nimic. Și pentru că nu am vrut eu, mi s-a părut că nu sunt în siguranță", a declarat ea, la "Un show păcătos".Ulterior, ea a publicat un mesaj pe pagina de Facebook în care susține același lucru. Motivul e, de data aceasta, altul: iubește pe altcineva. "Nu am despărțit pe nimeni, nu fac pe nimeni sa sufere!am arătat niște mesaje ca sa demonstrez ca nu sunt nebuna si vorbesc aiurea. Nu sunt interesata de persoana lui (Mihai Costea). A fost o simpla iesire si atat! Am in suflet un alt om la care tin ,deși lucrurile nu sunt roz si încerc sa il uit ,eu nu vin sa imi strig of'ul in gura mare! Asa ca va rog nu mai vorbiti aiurea!", a completat ea, scrie click.ro.