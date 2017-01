My Chemical Romance vorbesc despre sinuciderea emo

Ştire online publicată Marţi, 27 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

My Chemical Romance au vorbit despre sinuciderea fetiței emo de 13 ani - Hannah Bond. Într-un mesaj postat pe site-ul oficial al trupei, membrii grupului au transmis condoleanțe familiei tinerei și au menționat că sunt împotriva sinuciderii. „My Chemical Romance a fost dintotdeauna împotriva violenței și sinuciderii. Versurile noastre vorbesc despre găsirea puterii de a trăi în durere și situații dificile”, au declarat componenții grupului. Fanii My Chemical Romance intenționează să pornească într-un marș de protest pe străzile Londrei, ca răspuns la atitudinea media față de muzica emo. Organizatorii speră că marșul să atragă peste 1000 de fani My Chemical Romance.