Mutu s-a dat la amanta lui Piţurcă!

Mutu s-a dat la amanta lui Pițurcă!

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pițurcă îl urăște pe Adrian Mutu de mai bine de 13 ani, după ce acesta ar fi încercat să-i facă ochi dulci iubitei antrenorului.„Pițurcă îmi poartă pică de 12-13 ani. Este un episod personal, care nu are legătură cu fotbalul. Am discutat atunci și am crezut că am lămurit lucrurile, dar se pare că el nu a uitat”, a spus fotbalistul pentru sport.ro. Povestea este relativ simplă, dar atunci când intervine și o femeie, lucrurile se complică! Surse bine informate, citate de showbiz.ro, au povestit că, în 2000, Pițurcă și iubita lui de atunci, Vica Blochina, se aflau la un restaurant. „Au venit la masa lor Adi Mutu și Gigi Becali. După ce au petrecut ceva timp împreună, Piți și Vica au plecat. Câteva ore mai târziu, blondina a primit un telefon. De la Mutu, care ar fi invitat-o în oraș”, a dezvăluit un apropiat al cuplului.