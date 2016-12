Mutu, deranjat de asocierea cu Bianca: "Eu sunt Mutu, nu Cristea"

Luni, 10 Martie 2014

Este unul dintre cei mai doriți bărbați din România, însă el și-a făcut deja o familie și încearcă să se păstreze departe de bârfe, scandaluri și... alte femei. Cu toate astea, cum este văzut în apropierea unor personaje de sex feminin din lumea mondenă, cum apare zvonul că Adrian Mutu îi este infidel soției. Una dintre presupusele femei din viața fotbalistului este chiar Bianca Drăgușanu.Despre s-au scris multe în trecut, iar revenirea fotbalistului în România a deschis din nou cartea cu povestea lor. Astfel că, paparazzii au reușit să îl fotografieze pe sportiv la restaurantul în care fosta iubită a lui Adrian Cristea își sărbătorea ziua de naștere.Deranjat de asocierea cu fosta asistentă TV, fotbalistul a ținut să clarifice lucrurile și a vorbit pentru prima oară despre el și Bianca."Eu nu am nicio treabă cu Bianca Drăgușnu, nu am avut și nici nu o să am vreodată. Sunt bărbat căsătorit și nu am cum să mă asociez cu Bianca. Am fost la restaurant cu mai mulți prieteni fotbaliști și am stat împreună la masă. Am ajuns acolo în jurul orei 23.30, după meci, și am stat până la 00.10, iar paparazzii m-au filmat în momentul în care eu ieșeam. Eu nu am stat cu ea la masă și nici nu am fost invitat la ziua ei. Am mâncat un somon tartar și mi-am văzut mai departe de treabă. Am aflat ulterior din presă ca a fost și ziua ei. Nu este pentru prima dată când presa îmi asociază numele cu cel al Biancăi Drăgușanu, în urmă cu câțiva ani s-a speculat că am fost împreună doar pentru că am fost surprins ieșind dintr-un hotel în care ea intra. Eu eram acolo cu Giovani Becali și cu prietenul meu, Alin. Sincer să fiu, cred că lumea încurcă 'Adrianii'. Eu sunt Mutu, nu Cristea", a declarat Adrian Mutu, scrie showbiz.ro.