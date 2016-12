"Mulţi apar la televizor şi fac scandal pentru bani"

"Mulți apar la televizor și fac scandal pentru bani"

Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014.

Diana Dumitrescu se recomandă a fi actriță și nu vedetă. Admite că i-a fost foarte greu în perioada divorțului și nu se sfiește să spună că a plâns nopți în șir. Dar viața își urmează cursul și astăzi, la aproape doi ani de la eveniment, frumoasa actriță mărturisește că este un om fericit și împlinit, care iubește din nou. Despre carieră, eșecuri, relații, suișui și coborâșuri, cu Diana Dumitrescu.Sunt fericită, dar îmi lipsește un job stabil. Am joburi, dar micuțe. Fac diverse campanii, ședințe foto. Cariera mea nu a intrat în nici un con de umbră, așa cum s-a spus. Viața unui actor nu e niciodată stabilă. Azi faci un film și apoi șase luni nu te mai ia nimeni pentru că nu te potrivești cu nimic din ce se face pe piață. Diana Dumitrescu avea job și înainte să fie cu Ducu. Eu lucram pentru Acasă TV de trei ani înainte să-l cunosc pe Ducu. Diana Dumitrescu nu mai lucrează în PRO TV, dar nici Ducu Ion nu mai lucrează în PRO TV. Nu vreau să fiu ipocrită, faptul că am avut o relație strânsă cu Ruxandra Ion m-a ajutat. Asta nu înseamnă că Ruxandra m-a împins pe mine. Să ne aducem aminte că nu eram doar eu la Acasă TV. Eram o întreagă familie de actori: Adela Popescu, Carmen Tănase, Gheorghe Visu, Dana Rogoz. Nu s-a făcut pentru mine un lucru special...Mulți apar la televizor și fac scandal pentru bani. Viața mea și așa nu era OK, de ce să arunc cu murdărie în ea pentru niște bani? Cu ce m-ar fi liniștit pe mine? Cu ce era sufletul meu mai împăcat? În plus, nu aveam nimic de împărțit: nu m-a înșelat, nu m-a bătut, nu...Interviul integral poate fi citit pe libertatea.ro