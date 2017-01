MTV Movie Awards 2008: câştigătorii

MTV Movie Awards 2008: câștigătorii

Ştire online publicată Marţi, 03 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 1 iunie, la Hollywood, a avut loc ediția din 2008 a MTV Movie Awards, eveniment care a debutat în 1992 și a devenit rapid un punct de referință în industria filmului. În 2008, „Trofeul Popocorn” a fost câștigat de: Best Female Performance - Ellen Page – „Juno” Best Fight - Sean Faris vs. Cam Gigandet – „Never Back Down” Best Summer Movie – „Iron Man” Best Male Performance - Will Smith – „I Am Legend” Best Comedic Performance - Johnny Depp – „Pirates of the Caribbean: At World’s End” Breakthrough Performance - Zac Efron – „Hairspray” Best Villain - Johnny Depp – „Sweeney Todd” Best Kiss - Briana Evigan and Robert Hoffman – „Step Up 2 the Streets” Best Movie – „TRANSFORMERS”