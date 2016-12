Morgan Freeman - vocea care anunţă „CBS Evening News”

Morgan Freeman - vocea care anunță „CBS Evening News”

Miercuri, 06 Ianuarie 2010

Noul generic, cu vocea actorului american Morgan Freeman, care anunță începerea buletinului de știri prezentat de Katie Couric, a fost difuzat în premieră pe 4 ianuarie. Walter Cronkite, un pionier al televiziunii americane și, totodată, o adevărată legendă a postului CBS, și-a împrumutat vocea, în 2006, pentru genericul care era prezentat la începutul emisiunilor de știri. Acest generic, cu vocea lui Cronkite, a fost difuzat în continuare de postul CBS și după decesul acestuia, pe 17 iulie 2009. „Oricât de multă alinare ne-ar aduce atunci când privim în urmă la cariera pe care a avut-o Walter (Cronkite - n.r.), acum trebuie să privim înainte și am considerat că a sosit momentul pentru a face acea schimbare care trebuia făcută la un moment dat”, a declarat Sean McManus, directorul departamentului CBS News and Sports.