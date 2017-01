Morar continuă "războiul" cu Claudia Pavel: "Vei plăti cu vârf şi îndesat!"

Morar continuă "războiul" cu Claudia Pavel: "Vei plăti cu vârf și îndesat!"

Ştire online publicată Miercuri, 08 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Morar pare de neoprit după ce a atacat-o verbal pe Claudia Pavel, alias Cream. Prezentatorul i-a atras atenția că povestea scrisă de ea pe contul de socializare nu va rămâne fără urmări."Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine și au sensibilitatea de a înțelege ce este în sufletul unei mame atunci când cineva îi atacă puiul...tot ceea ce am spus este purul adevăr și tocmai pentru a nu lăsa loc de interpretări am relatat în detaliu întreaga situație și au fost de față cel puțin 20 de oameni care au văzut și au auzit înjurăturile pe care le-am primit.Desigur că domnul Morar continuă cu jignirile, ba mai mult decât atât, m-a amenințat în emisiunea lui de la radio Zu, în care spune «TU PENTRU CUVINTELE ASTEA VEI PLĂTI CU VÂRF ȘI ÎNDESAT".Ce înseamnă exact asta, nu știu, vă las pe voi, dragii mei, să trageți concluziile.Domnul Morar insistă că a-i spune cuiva că este mulatru este același lucru cu a-i spune cuiva că e biped. O altă dovadă de ignoranță.Termenul «mulatru» este un termen ofensiv, jignitor, este un arhaism care nu se mai folosește în țări civilizate, fiind folosit în trecut de către proprietarii de sclavi, acest nume fiind inspirat deîmperecherea dintre un măgar și un cal din care reieșea un catâr (mule) în engleză, de aici termenul «mulatto» , adică mulatru în română. Ignoranța unora nu are justificare, orice informație poate fi la un google depărtare mai ales când vrei să implici un suflețel nevinovat de copil. Oricum orice referire la rasa sau etnia cuiva este discriminatoare și instigă la ură rasială, așa cum a fost cazul din emisiunea «Rai da’ buni» de vineri seara, când pe întreaga durată a prezenței mele în emisiune pe burtiera ecranului a fost scris Secretul lui Cream, vedeta din România cu un copil mulatru.Iată și înregistrarea în care mă amenință la radio, din păcate nu am o înregistrare a ceea ce s-a întâmplat după emisiunea de vineri.P.S Acesta este un filmuleț înegistrat de o prietenă în taxi în drumul ei spre muncă", a scris cântăreața pe Facebook.Claudia a trecut printr-o experiență neplăcută la ediția de vineri a emisiunii "Răi da' Buni", când Mihai a înjurat-o și s-a purtat urât cu ea."MIHAI MORAR, în seara asta la «Răi da' buni»:«CU FIȚELE ASTEA SĂ TE ÎNTORCI ÎN AMERICA, UNDE P__A MEA TE CREZI AICI?»