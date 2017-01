Morandi, pe primul loc în TOP 200 MOSCOW RADIO AIRPLAY

Ştire online publicată Vineri, 29 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În acest moment piesa „Angels (Love Is The Answer)” se difuzează în Cehia, Grecia, Bulgaria, Spania și la scurt timp după lansarea în Rusia a reușit să ajungă în fruntea topurilor din această țară. În urmă cu două saptămâni albumul „N3XT” a fost lansat în Rusia, materialul fiind foarte bine primit acolo. Single-ul „Angels (Love Is The Answer)” ocupă prima poziție în topul celui mai popular post de radio din Moscova. Mai mult, piesa a devenit una dintre cele mai difuzate în Rusia, ocupând prima poziție în TOP 200 MOSCOW RADIO AIRPLAY timp de 2 săptămâni consecutive.