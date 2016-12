Monica şi Ramona Gabor îşi neglijează tatăl

Monica și Ramona Gabor își neglijează tatăl

Ştire online publicată Luni, 15 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Monica și Ramona Gabor sunt foarte ocupate cu viața lor de peste hotare și își neglijează părintele care o duce foarte greu, scrie click vedete.ro.Monica Gabor trăiește în lux, în America, iar sora ei mai mică, Ra-mona, se bucură de celebritate în Dubai. Cu toate acestea, tatăl lor trebuie să se descurce din pensia de 700 de lei, căci niciuna dintre cele două fete celebre nu-l mai ajută.„Faci copii la tinerețe, ca să-i ai sprijin la bătrânețe” este o zicală în care credea și Emil Gabor, mai ales că este tata a trei fete: Alina, Monica și Ramona, și credea că dacă nu toate, măcar una dintre ele tot îl va ajuta. În realitate lucrurile stau cu totul altfel.Atât fiicele, cât și fosta soție l-au dat uitării. După ce a divorțat de Veronica, în urmă cu aproape zece ani, tatăl fostei doamne Columbeanu a încercat să se împace cu fosta nevastă, a locuit cu ea, însă patima pentru alcool i-a pus bețe în roate.Astfel, de mai bine de un an, Emil Gabor își duce traiul amărât într-o garsonieră plină de igrasie, de la periferia Bacăului. Singurul său venit este pensia de boală în valoare de 700 de lei.„Am 35 de ani de muncă, dar nu am vârsta de pensionare. Trăiesc din pensia de boală cu care mă descurc foarte greu. O dată pe an merg la Comisie și acolo trebuie să prezint analize ca să stabilească dacă o primesc în continuare. Acum trebuie să merg iarăși, sper să nu pierd pensia”, a declarat, pentru Click!, Emil Gabor. Din acest ajutor abia reușește să-și plătească întreținerea și să-și cumpere mâncare. De câțiva ani, tatăl Monicăi și al Ramonei suferă de inimă și are probleme și la ficat.Fosta consoartă l-a uitat de tot, iar fiicele îl ajută foarte rar. „Cu Veronica nu am mai vorbit de când ne-am despărțit. Fetele mă ajutau și ele cum puteau, dar acum n-o mai fac. Trăiesc din 700 de lei pensie”, a mai spus bărbatul pentru aceeași sursă. Rămas singur și fără ajutor, tatăl Monicăi Gabor are o singură satisfacție, aceea că-și poate vedea măcar nepotul, băiețelul Alinei.„Pe Irina, fata Monicăi, nu am mai văzut-o de mai bine de un an. Abia dacă o vede maică-sa. Dar pe Keke, nepotul meu, îl văd mai des”, a mai spus Emil Gabor, pentru Click!