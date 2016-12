Monica şi-a strâns din nou fetiţa în braţe

Monica și-a strâns din nou fetița în brațe

Ştire online publicată Luni, 12 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta doamnă Columbeanu s-a întors în România în noaptea de vineri spre sâmbătă. Extrem de relaxată, ea a zâmbit non-stop și a ținut să explice că e fericită în America.„Nu există însă loc pe pământ fără probleme”, a spus Monica Gabor, probabil cu gândul la faptul că nu este împreună cu fetița ei de cinci ani, Irina. De altfel, Monica a spus că abia așteaptă s-o întâlnească pe micuța pe care n-a mai văzut-o din luna mai.Ieri dimineață, Irinel Columbeanu, în grija căruia se află micuța, i-a adus-o pe Irina fostei soții.„Vor sta câteva zile împreună”, a spus Irinel Columbeanu.Moni i-a adus fetiței o mulțime de cadouri și jucării, spun apropiații vedetei. Lucru evident și dacă ținem cont de cele trei geamantane uriașe, plus încă două genți de voiaj mai mici cu care a venit din America.Moni nu a vrut să comenteze despre reîntâlnirea cu fetița sau despre planurile pe care le are pentru șederea în România. În urmă cu o săptămână, Moni decla-ra că nu vrea să renunțe la bătălia pentru custodia Irinei și că va face toate demersurile necesare, prin intermediul avocaților, pentru ca micuța să poată fi alături de ea în America. După divorț, miliardarul Columbeanu a fost cel care a primit custodia fetiței.