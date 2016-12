Monica îşi clădeşte cariera de femeie de afaceri

Monica își clădește cariera de femeie de afaceri

După ce a organizat evenimentul de lansare a băuturii energizante care poartă numele iubitului său, Monica Gabor s-a gândit să se specializeze pe această zonă de publicitate. Grație sprijinului moral și financiar al lui Mr. Pink, vedeta pregătește acum detaliile unui eveniment pentru prevenirea cancerului.Monica pare că a dat uitării definitiv activitatea de manechin, care i-a adus consacra-rea, dar și bani frumoși, și a trecut la un alt nivel, transformându-se în femeie de afaceri.Mai nou, vedeta și-a descoperit o nouă pasiune pe care intenționează să o transfor-me în meserie, respectiv organizarea de evenimente, dar nu neapărat în scopuri publicitare, ci caritabile: „În America, am învățat să dăruiesc, să ajut oamenii, să fiu mai bună și mai curată sufletește. Mă bucur că am posibilitatea să mă implic în multe acțiuni caritabile, atât pentru copiii cu sindro-mul Down și autism, cât și în organizarea unui eveniment pentru prevenirea cancerului la sân, pe care îl pregătim acum. Iubitul meu îmi este alături în toate aceste demersuri, cu atât mai mult cu cât ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment caritabil!”, a declarat Monica, pentru cancan.ro.Vedeta a ales să organizeze acest eveniment pentru prevenirea cancerului, cu atât mai mult cu cât, în general, băuturile energizante pot fi factorii favorizatori ai acestei boli, însă ea susține că băutura lansată de iubitul ei, băutură care conține ginseng, nu ar avea efecte nocive.