Monica Gabor refuză să-şi schimbe religia pentru iubitul său! Sora ei nu

Monica Gabor refuză să-și schimbe religia pentru iubitul său! Sora ei nu

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Chinezii sunt foarte stricți când vine vorba de religie și nu văd cu ochi buni căsătoria între persoane care se închină la divinități diferite. Monica Gabor, ortodoxă, și “Mr. Pink”, care e budhist, se iubesc de trei ani, iar oficializarea relației lor nu este exclus să se producă în viitorul apropiat. Va renunța Moni la Dumnezeu și va începe să se închine la Budha? Ea spune că nu, sub nici o formă. Chiar dacă asta îi va crea greutăți în relație, notează libertatea.ro.Într-o situație oarecum asemănătoare cu Monica se află și sora ei mai mică, Ramona. Ea locuiește în prezent în Dubai și are o relație cu un inginer arab originar din Iordania, Ahmad Daham. Spre deosebire de Moni, Ramona spune că și-ar schimba religia, trecând de la catolicism la islamism, dacă Ahmad i-ar cere acest lucru. “Vorbim foarte mult despre ceea ce vom face. Încă nu ne gândim la căsătorie, dar ne facem planuri de viitor. Dacă s-ar lua în discuție, probabil că mi-aș schimba și religia de dragul lui. Este omul pe care am visat dintotdeauna să-l întâlnesc. Nu vreau să precipit lucrurile, dar îmi văd viitorul cu el”, a declarat, în urmă cu puțină vreme, Ramona, pentru ziarul Libertatea.