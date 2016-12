Monica Gabor nu-şi revine: „O apucă gândurile negre“

Monica Gabor nu-și revine: „O apucă gândurile negre“

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că nu s-a întors în țară pentru a lua parte la parastasul de 40 de zile al mamei ei, Monica Gabor suferă cumplit din cauza pierderii suferite.Se pare că nici faptul că s-a reîntors la proiectele ei nu o ajută să se abată de la gândurile negre, ceea ce îi îngrijorează foarte tare pe apropiații acesteia, scrie click.ro.„S-a întors la muncă, dar a lăsat-o mai moale pentru că nu reușește să se concentreze. Încearcă să-și umple timpul cu orice, numai să nu se gândească la mama ei. Are momente când rămâne singură și o apucă gândurile negre, e deprimată. Cât am stat cu ea, în fiecare zi a plâns. Și Ramona e la fel, de fapt toate trei sunt pierdute de durere. Ramona a renunțat la multe proiecte”, a declarat Mădălina Apostol, prietena surorilor Gabor, pentru Ring.„Fetele se roagă în fiecare zi. În casa Monicăi este o lumânare aprinsă non-stop. Poartă doliu, conform datinilor, nu iese nicăieri, a renunțat la multe. Mereu mă întreabă de ce i s-a întâmplat asta mamei ei. Pink e lângă ea necondiționat, la fel și eu. Am încercat să îi explic că acesta e cursul vieții, dar... Cu Irinuca se mai alină, păstrează legătura cu ea atât cât poate. Cel mai bun pansament ar fi fost fetița, dar Iri nu înțelege asta”, a mai spus Mădălina Apostol.