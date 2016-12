Monica Gabor, interdicţii de la Mr Pink

Monica Gabor, interdicții de la Mr Pink

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Simplitatea pe care Monica Gabor o afișează în ultima vreme are, iată, și o explicație. Fosta doamnă Columbeanu nu a renunțat de bună voie la cochetărie, ci a fost forțata să o facă.A venit în țară de doar câteva săptămâni, însă deja și-a reluat obligațiile pe care le are ca persoană publică. Astfel, Monica Gabor face săptămânal turul evenimentelor mondene, reușind de fiecare dată să iasă în evidență cu câte ceva.Miercuri seara, fosta doamnă Columbeanu a participat la o gală de decernare a unor premii în showbiz. De data aceasta ea a atras atenția prin prisma faptului că a avut o reacție neașteptată atunci când un coleg de „breaslă” a vrut să o salute sărutând-o pe obraz. Moni a făcut câțiva pași înapoi și l-a rugat să nu se supere, dar nu are voie să accepte un astfel de gest... Ce altceva nu mai are voie Monica Gabor? „Nu am voie să mă machiez strident, să îmi vopsesc unghiile și să port bijuterii”, a mărturisit Monica. Nu a precizat însă cine sau ce îi interzice toate lucrurile astea. Este foarte posibil să fie vorba despre un contract de imagine, dar, pe de altă parte Moni nu a negat că cel răspunzător pentru acest șir de interdicții ar fi celebrul ei iubit, Mr. Pink. În plus, la toate aparițiile publice din ultima vreme, Monica a purtat doar un ceas încrustat cu diamante, cadou, probabil, de la milionarul chinez, la care nu a asortat nici măcar un inel sau o pereche de cercei și a purtat numai ținute lungi, vaporoase.