"Monica Gabor a stat la noi, se ocupa de treburile casnice"

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mama lui Dinu Damaschin, tatăl adoptiv al Monicăi Gabor, a recunoscut pentru România TV că vedeta a stat trei luni la ei acasă. Ea a spus că fosta doamnă Columbeanu s-a ocupat de treburile casnice, cum ar fi spălatul covoarelor. Din anchetă rezultă însă că bărbatul le mințea pe tinerele de liceu că vor duce o viață de lux, dar le punea să se prostitueze."O luaseră țiganii și stătea prin boscheți sau pe unde stătea. Tatăl ei era un bețiv, mama sa nu știu dacă se ocupa de ea. Am ținut-o la noi vreo trei luni. Bineînțeles, am pus-o să spele și covoarele. Am învățat-o să arunce părul de pe chiuvetă", a precizat mama lui Dan Damaschin, despre fosta doamnă Columbeanu, conform România TV. Femeia a mai spus că Damaschin a intrat în greva foamei.