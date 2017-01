Monica Gabor a repetat clasa a XI-a

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Gabor a fost elevă la Grupul Școlar Mihai Eminescu din Bacău. Dacă în primii ani mediile ei se învârteau între 7 și 8, iar la purtare avea note mici din cauza absențelor, în clasa a XI-a situația s-a înrăutățit și mai tare.Pentru că voia sub orice formă să facă modelling, Moni a pierdut un an de școală și a fost nevoită să se mute la alt liceu.„Monica începuse atunci o școală de modelling și lipsea foarte mult. Am chemat-o și i-am spus că nu este posibil să facă școala ca la frecvență redusă. La puțin timp, ea a decis să se transfere de la noi. Dar pentru că era în luna octombrie, când urma clasa a XI-a, și transferul nu se putea face în timpul anului școlar, nu i-am dat acceptul. Și-a luat toate documentele de la noi și a plecat în timpul anului școlar”, a povestit în presă, în urmă cu câțiva ani, Mihaela Dugheri, directoarea Grupului Școlar Mihai Eminescu din Bacău, scrie showbiz.ro.Îndrăgostită de iubitul chinezDacă până acum evita să publice pe Internet fotografii cu iubitul ei chinez, Monica Gabor nu se mai ascunde de când Mr. Pink a apărut pe coperta unei reviste din lumea arabă, scrie Click!Ea a postat pe contul de pe Facebook câteva imagini cu omul de afaceri care vrea să facă miliarde de dolari cu băutura pe care o promovează și fosta doamnă Columbeanu.„Bună, dragii mei! Vă mulțumesc pentru numeroasele mesaje de susținere! Vă urez din inimă numai bine! Dumnezeu și îngerii să vă păzească! P.S. Iată și câteva ima-gini cu Mr. Pink, așa cum m-ați rugat. Vă pup!”, a scris ea.