Monica Farro, goală în Playboy/ GALERIE FOTO

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

MONICA FARRO s-a dezbracat pentru Playboy Argentina. MONICA FARRO este o vedeta de televiziune din Uruguay, care a participat si la varianta argentiniana a show-ului “Dansez pentru tine”. MONICA FARRO mai este celebra si pentru faptul ca anunta ca se dezbraca in public de cate ori echipa nationala de fotbal a statului Uruguay participa la vreo competitie importanta si are sansa de a o castiga. MONICA FARRO s-a despartit de Jorge Negrito Luengo, dupa ce acesta a inselat-o cu Stefania Xipolitakis, dar nu are de ce sa se planga: la usa ei e gata sa bata internationalul uruguayan Sebastian Abreu, in prezent jucatorul echipei braziliene Botafogo. ABREU, uriasul atacant de 1,93 metri, este poreclit El Loco (“Nebunul”) si se pare ca ii va putea satisface gusturile erotice…MONICA FARRO a declarat, nu o data, ca ii place ca partenerul ei sa fie cat mai violent in pat, chiar sa o bruscheze fizic si sa rupa hainele de pe ea…Sursa: bucatarescu.ro