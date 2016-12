Moni, pregătiri de măritiş cu Mr. Pink

Moni, pregătiri de măritiș cu Mr. Pink

Monica Gabor a dezvăluit cât este de fericită și cum a început relația ei cu iubitul, Mr. Pink. Fosta doamnă Columbeanu a mai ținut să precizeze și că motivul pentru care stă în America este o viață mai bună pentru fiica ei, Irina, nicidecum distracția.„Nu stau în America ca să mă distrez, locuiesc acolo pentru că vreau să îi construiesc Irinei un viitor și ca să îmi revin după șocurile la care am fost supusă. Din fericire, a apărut în viața mea, la momentul potrivit, o ființă care m-a făcut să reînviu. Numele lui e Pink, Lamo e numele unei colecții la care lucrez și care va ajunge și în România”, a dezvăluit Moni la CANCAN TV, la Kanal D.„Ne-am cunoscut la un eveniment caritabil, el m-a plăcut și și-a trimis asistenta personală să-mi ceară numărul de telefon, ne-am întâlnit, i-am explicat situația în care sunt și anume că sunt pe punctul de a divorța. El mi-a spus de la a doua întâlnire ‘te iubesc’ și asta m-a surprins. Nu l-a crezut, dar mi-a spus că uneori basmele devin realitate. Nu locuim în aceeași casă tot timpul pentru că este foarte ocupat, are foarte multe afaceri, nu a fost niciodată căsătorit. El poartă o verighetă atunci când nu sunt eu cu el, pentru a ține la depărtare adevăratele pericole. Eu îl alint ‘bebeluș’ în română, îi zic mereu când îl sun ‘how are you my bebeluș’. Avem planuri împreună, planuri pentru totdeauna, am vrea să fim tot restul vieții împreună. El îmi spune că sunt iubita lui pentru totdeauna. Sunt foarte fericită, cred în iubire, sunt o fire visătoare și cred că iubirea durează pentru totdeauna”, a spus Moni în exclusivitate la CANCAN TV.