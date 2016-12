Mondenul Mihai Bendeac vrea să-l „facă“ pe Mazăre

Cu câteva ore înainte de festivitatea de astăzi, a decernării Premiilor TV Mania, Mihai Bendeac, vedeta de la Mondenii, ne-a declarat, într-un interviu telefonic, că prognozează că premiul pentru cel mai bun serial de comedie va fi obținut de show-ul „Trăzniți în NATO”. Simpatic, deschis și energic, „nașul” lui Băsescu, Naomi, Bănel, Solcanu, Stelian Tănase, Radu Cazan, Vanghelie sau al lui Emonel lucrează la un scenariu pentru o parodie legată de istoria românilor. - Circulă zvonul că ai pleca de la Prima Tv. E adevărat? - Nu este adevărat. Au fost unele discuții cu Antena, dar am decis să rămân la „Mondenii”. Am avut diferite posibilități, dar voi rămâne la Prima. - Ai avut o interpretare excelentă în „Richard al III-lea”. Când vom avea ocazia să te vedem din nou pe scenă? - Nu am mai avut timp să joc pentru teatru din cauza show-ului, dar, spre sfârșitul lunii ianuarie, voi juca la Teatrul de Comedie din București, în spectacolul „Crimă la Howard Johnson”. Momentan, lucrez la un scenariu care se va materializa în prima parodie legată de istoria poporului român. - Ce planuri ai pentru 2009? - De obicei nu-mi fac planuri. Îmi doresc ca, în toată nebunia asta, să rezist. - Ce personaj nou veți parodia în sezonul următor „Mondenii”? - Probabil că pe Radu Mazăre, dar încă nu știm sigur cine îl va interpreta. Le urăm Mondenilor „succesuri” pe toate planurile astă-seară!