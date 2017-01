Modelul Irina Lăzăreanu s-a logodit cu Pete Doherty, fostul iubit al lui Kate Moss

Ştire online publicată Vineri, 05 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Top modelul Irina Lăzăreanu a declarat că s-a logodit recent cu cântărețul britanic Pete Doherty, solistul trupei de rock Babyshambles și turbulentul fost prieten al lui Kate Moss. Potrivit Toronto Star, Irina Lăzăreanu a fost fotografiată la Săptămâna modei de la Paris purtând un inel de logodnă care i-a fost oferit de iubitul său, Pete Doherty. „M-am logodit recent", a declarat Lăzăreanu pentru publicația WWD, fără a da detalii despre data nunții. Doherty, în vârstă de 28 de ani, și Lăzăreanu au făcut muzică împreună timp de mai mulți ani, cântând atât alături de trupa Babyshambles, cât și alături de prietenul lor comun, Sean Lennon. Lăzăreanu, top model de origine română care a trăit la Montreal mare parte a vieții sale, a părăsit Canada în urmă cu câțiva ani pentru a-și construi o carieră artistică. Lăzăreanu se ocupă de dans și compune cântece. Ea a fost cea care, de altfel, a compus pentru fostul cuplu Moss - Doherty melodia "La Belle et La Bête", pe care cei doi au înregistrat-o cu trupa Babyshambles. În 2004, pe când era în turneu alături de trupa Babyshambles, Lăzăreanu și Pete Doherty au început o relație care a durat câteva luni. După ce cuplul s-a despărțit, Doherty a avut o relație foarte tumultoasă, marcată de împăcări și despărțiri violente, cu top modelul Kate Moss. Cei doi s-au despărțit definitiv în vara acestui an, după ce faimosul top model a aflat că Doherty o înșală. Între timp, Kate a cunoscut-o pe Irina și i-a propus acesteia să-i promoveze colecția pe care a conceput-o pentru celebrul lanț de magazine Top Shop, eveniment care a transformat-o pe Lăzăreanu într-un model de succes.