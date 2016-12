Mit spulberat: sexul nu slabeste, ci ingrasa

Ştire online publicată Joi, 20 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai recente cercetari in domeniu spulbera mitul pierderii in greutate prin sex. Cel putin asa sustin terapeutii americani care, in urma unui studiu, au constatat ca partenerii care au o relatie stabila de cel putin trei ani si fac sex destul de des se ingrasa. Explicatia este aceea ca pofta de mancare este direct proportionala cu frecventa partidelor de sex. Citeste mai departe...