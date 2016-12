Misty, amanta lui Keo, face dezvăluiri şocante!

Misty, amanta lui Keo, face dezvăluiri șocante!

Ştire online publicată Miercuri, 03 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nimeni n-ar fi crezut ca lucrurile pot fi atât de complicate și explozive, însă Misty, amanta lui Keo, a povestit în detaliu tot ce s-a întamplat de-a lungul anilor. "Nu am iesit pana acum in presa, sa vorbesc, pentru ca il iubeam. Am considerat ca nu eu trebuie sa fiu persoana care sa faca lumina, care sa iasa sa vorbeasca. Consider ca am tacut mult prea mult timp. Ei au tot iesit, au tot spus despre ei si simt ca era timpul sa ies si eu, sa spun. Ei vorbeau, dar in acest timp nimeni nu s-a gandit la mine, el nu mi-a luat apararea. Momentan cred ca am o mica depresie, m-am izolat de familie, de prieteni, pentru ca toti ma incurajau sa ies, sa vorbesc, insa eu nu doream sa ii ascult. El credea ca nu o sa vorbesc, iar ea credea despre mine ca sunt proasta proastelor si ca nu voi avea curajul sa fac asta.", și-a început artista decarațiile."Relatia mea cu Keo a inceput in perioada cand eu eram balerina la o emisiune, pe vremea cand nici nu aveam 18 ani. Atunci ne-am cunoscut si am inceput sa vorbim. Eu cand l-am cunoscut pe el, Keo avea o relatie de un an si ceva cu Andreea. Un coleg de-al meu de trupa mi-a zis ca el mi-a cerut numarul de telefon. I l-am dat, m-a sunat si am iesit de cateva ori in oras. Ea era plecata in Mexic, iar el si cu mine ieseam in oras. Treaba asta a durat patru luni si lucrurile au inceput sa se schimbe, noi ne indragostisem. Stiu ca ea m-a sunat cand s-a intors din Mexic si mi-a zis ca a gasit niste mesaje catre mine in telefonul lui. Am negat tot, i-am zis ca am iesit de cateva ori, dar atat, ca sa stea linistita, ca nu e nimic. Eu l-am protejat. Mai tarziu mi-am schimbat numarul de telefon si am lasat totul in urma. Intre timp eu am avut o relatie, am fost parasita, dar intre noi a fost un fel de azi vin, maine plec si am realizat ca mai mult de distractie pentru el nu poate fi. Eram mica si l-am iubit si nu puteam sa il refuz. Noi ne-am reintalnit dupa trei ani, mi-a zis ca s-a chinuit sa faca rost de numarul meu, ca era disperat sa ma caute si l-am crezut, am fost impresionata si am devenit prieteni foarte buni. Mi-a fost alaturi mereu. Noi am fost prieteni pana acum doi ani, a fost totul la nivel de flirt, eu doream, dar stiam ca nu e bine ce fac si chestii de genul asta. Dupa un an mi-a cerut sa fiu doar a lui, dar el era cu Andreea. Atunci si eu am inceput sa am niste pretenetii. Imi doream sa ne petrecem mai mult timp impreuna, sa ne vedem mai des, sa vorbim la telefon mai mult. In perioada aia el a inceput sa dea mai multa importanta relatiei noastre. Mergeam in vacante, ma mutasem la el,dar erau multe momente cand el pleca brus, ca trebuia sa mai mearga si dincolo, la vila. Il sunam , il rugam sa ma lase in pace, sa fac ce vreau daca el nu vrea sa fie numai cu mine. El ma lasa in pace ca stia ca imi trece si tot la el ma intorc. Eram suparata si pe mine ca nu pot sa ies din relatia asta nociva. Ma desparteam cu el o data pe luna. Eu am ratat mult oportunitati pentru ca imi creasem un intreg unviers in jurul lui.", au fost dezvaluirile BOMBA facute de Misty la WOWbiz.